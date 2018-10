3. Oktober 2018, 11:23 Uhr Fluchtversuch in Glonn vereitelt Ladenbesitzerin auf Verbrecherjagd

Eine mutige Glonnerin verfolgt zwei Diebe und treibt sie in die Hände der Polizei

Eine couragierte Glonner Ladenbesitzerin hat am Dienstag zwei Diebe direkt in die Arme der Polizei getrieben. Die Inhaberin des Ladens "Handfairlesenes" am Glonner Marktplatz hatte sich gegen 17.40 Uhr im Nebenraum ihres Ladens aufgehalten, als sie im Geschäft verdächtige Geräusche hörte. Sie eilte sogleich in den Laden, wo sie die geöffnete Kasse sah - und einen Mann, der aus dem Laden davon lief. Die Ladeninhaberin verfolgte den Mann, der direkt in die Arme einer Streifenbesatzung der Polizei Ebersberg lief. Diese war zufällig gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Noch bevor der Dieb, ein 23-jähriger Mann, festgenommen werden konnte, gab er der Ladeninhaberin das Geld, das er offensichtlich aus der Kasse entwendet hatte, und drückte ihr noch drei goldene Schmuckstücke in die Hand.

Während der Festnahme des Diebes durch die Beamten ging die Frau zurück zu ihrem Laden - wo sie erneut auf einen unerwünschten Besucher traf: Offensichtlich war zwischenzeitlich ein Komplize, ein 45-jähriger Mann, ins Geschäft gehuscht. Der Mann ergriff die Flucht, doch die Polizei konnte ihn nach kurzer Verfolgungsjagd stellen. Erfolgreich flüchten konnten hingegen zwei weitere Männer, die Zeugen aufgefallen waren, weil sie offenbar während der Festnahme mit den Tätern Kontakt aufnehmen wollten. Die Polizei geht davon aus, dass auch sie die Täter unterstützt haben.

Die mutige Ladeninhaberin, die sich bei ihrer Verfolgungsjagd leicht verletzt hatte, wurde ambulant in der Kreisklinik Ebersberg behandelt. Auch der 23-Jährige musste ins Krankenhaus, er war bei seinem Fluchtversuch gestürzt. Bei ihm fand die Polizei bei der Durchsuchung noch geringe Mengen Betäubungsmittel. Bei dem Schmuck, den der Täter der Ladeninhaberin übergeben hatte, handelt es sich laut Vermutung der Polizei um weiteres Diebesgut, das aber nicht aus diesem Geschäft stammte. Wie die Polizei weiter mitteilt, lag bei dem zweiten Täter ein aktueller Haftbefehl vor. Er wurde am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Gegen beide Täter wird wegen Bandendiebstahles ermittelt.