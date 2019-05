27. Mai 2019, 21:53 Uhr Flohmarkt im Ortszentrum Holzbesen und Sahneeis

Beim Marktsonntag in Poing gibt es regionale Waren

Der neue Vorsitzende des Gewerbeverbandes, Thomas Schröder, eröffnet gemeinsam mit Bürgermeister Albert Hingerl am 2. Juni um 11.30 Uhr den Poinger Marktsonntag. Wie immer gibt es auf dem Frühjahrsmarkt viel zu entdecken. Die Marktstände ziehen sich durch die Hauptstraße. Die Flohmärkte belegen die Plätze rund um das Ortszentrum. Bereits um 11 Uhr spielt die Poinger Marktkapelle am Maurerhof in der Mitte der Hauptstraße.

Der Gewerbeverbandsvorsitzende Thomas Schröder folgt auf Günter Furtner, der nach 20 Jahren an der Spitze in die zweite Reihe zurücktrat. Schröder ist EDV-Projektleiter, wohnt seit zwölf Jahren in Poing und freut sich, künftig die Belange der örtlichen Gewerbetreibenden zu vertreten.

Für die Auswahl der Stände im Ordnungsamt der Gemeinde Poing ist Monika Kraus zuständig. Ihr ist Vielfalt und Qualität des Marktes ein Anliegen. Erstmals bietet der Stand von Wolfgang Kraft aus Sonthofen Geldbörsen aus Wasserbüffelleder an. Zudem werden Handarbeiten aus Holz für den Alltagsgebrauch angeboten, etwa Besen und Schäfflerarbeiten. Der Energie- und Umweltbeirat informiert, wie sich Gärten und Balkone insektenfreundlich gestalten lassen. Die Familie Stangl bietet Bauernhof-Eis an, das aus Milch und Sahne hergestellt wird.

Bewährt hat sich die Flohmarktmeile rund um den Marktplatz. Den Flohmarkt organisiert Angelika Simml. Anmeldung ist im Internet www.poinger-marktsonntag.de möglich. Auf dem Bücherflohmarkt des Familienzentrums im Bürgerhaus lassen sich von 10 bis 17 Uhr 100 Gramm Buch für nur 30 Cent erstehen. Auch die ehrenamtliche Initiative "Poinger helfen Poinger Senioren" hat ihre Markthütten auf dem Marktplatz geöffnet. Der Stände sind bis von 11 bis 18 Uhr geöffnet, die Fachgeschäfte, die an das Marktgelände angrenzen, von 10 bis 17 Uhr.