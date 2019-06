6. Juni 2019, 21:52 Uhr Flohmarkt für Kenner Raritäten aus der Schrottgalerie

Diesen Termin sollte man sich vormerken: Am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 22 Uhr findet ein Flohmarkt in der Glonner Schrottgalerie statt. Da der Umbau des Gebäudes naht, haben Eigentümer Sepp Braun und Schrotter Sven Friedel eine Menge Raritäten anzubieten, die bei der Räumung aufgetaucht sind: Sprossenfenster, Holzräder, eine Obstpresse, Waagen, Holzfässer, ein Räucherofen, Ketten und vieles mehr. Am Abend gibt es Blues.