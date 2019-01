9. Januar 2019, 21:53 Uhr Flamenco in der Schrottgalerie Viva la Musica!

Die Glonner Schrottgalerie startet, wie könnte es anders sein, mit viel Musik ins neue Jahr. Am Freitag, 11. Januar, heißt es: Locos por la Rumba!

Ricardo Volkert und Simón "El Quintero" sind zwei bekannte Gitarristen der Münchner Flamenco-Szene, in zahlreichen Formationen begleiten sie Tänzerinnen mit ihrem Spiel. In Glonn werden "La Picarona" und Olivia Muriel Roche hinreißend tanzen, ihre Stimmen und die Kunst des Kastagnettenspiels mit einbringen. Viva la Vida! Nicht entgehen lassen sollte man sich auch den Samstagabend, 12. Januar, denn dann präsentieren Philip Bradatsch und Philipp Schöppe Eigenkomponiertes, neu Interpretiertes, über den Haufen Geworfenes und Improvisiertes: Mit der Munich String Band bereisen die beiden schon seit Längerem die Heimat sowie ferne Länder, nun sind sie auch im Duo unterwegs. Gemeinsam loten sie mit Mandoline, Gitarre, Banjo und ihren Stimmen die Grenzen der akustischen Musik aus: Bluegrass, Folk, Gipsy Jazz. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Reservierungen sind nur möglich per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.