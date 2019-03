22. März 2019, 22:14 Uhr Finnische Gäste Lob für Bayern und die S-Bahn

Studierende aus Helsinki lernen in Ebersberg Deutsch

Von Valentin Tischer, Ebersberg

Es können noch Zeichen und Wunder geschehen. Marienhof, Kommissar Rex oder Der Alte sind für viele nicht gerade die deutschen Kulturexporte, auf die man stolz sein kann, aber in den ARD-Produktionen kann auch ein Ansporn liegen, die deutsche Sprache zu lernen. So ist es - zumindest teilweise - bei Reeta Jalonen geschehen. Sie ist eine finnische Studentin, die gerade mit Landsleuten an einem Sprachkurs in Ebersberg teilnimmt.

Zusammen mit zehn Studierenden der Hochschule Haaga-Helina, eine der größten Fachhochschulen Finnlands, in Helsinki, sitzt Reeta im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohngemeinschaft "Salwe" in Ebersberg. Dort lernen sie Deutsch und deutsche Geschichte. Die meisten studieren in ihrer Heimat BWL und auch ihr Besuch ist darauf ausgelegt. Am nächsten Tag besuchen sie das Logistikzentrum von Aldi Süd in der Kreisstadt, weshalb sie Arbeitsblätter mit der Geschichte des Unternehmens vor ihren Laptops liegen haben. Auch der Bäckerei Freundl und dem Bürgermeister werden sie noch einen Besuch abstatten.

Untergebracht sind sie bei verschiedenen Gastfamilien aus Ebersberg. Dort sollen sie praxisnah Deutsch lernen, erklärt Ria-Marika Heiska, die Deutschdozentin der Studenten. Ausflüge werden sie aber vor allem als Gruppe machen.

Neben den Betriebsbesichtigungen, ist einige Zeit für kulturelle Unternehmungen eingeplant. Die Studenten können sich die Sehenswürdigkeiten aussuchen. Juuso möchte unbedingt die Allianz-Arena besichtigen. Er erzählt, wie enttäuscht er war, als er am Sonntag bei der Anreise erfuhr, dass die Bayern gerade ein Spiel hatten.

Einige der Studierenden sind nicht das erste Mal in Deutschland. Die wenigsten waren aber schon einmal in Bayern, nur Tiina hat vor einiger Zeit ein Praktikum in München gemacht. Besonders freuen sich die jungen Gäste auf die Berge, da es in Finnland kein Gebirge wie die Alpen gibt. Geplant hat die Gruppe auch einen Ausflug nach Österreich, Salzburg ist das Ziel.

Der deutschen Sprache sind alle mächtig, wenn auch in verschiedenen Graden. Einige haben schon in der Grundschule Deutsch gelernt. Zum Beispiel Claudia, sie erzählt, dass sie allerdings auch noch Schwedisch lernen musste und in der weiterführenden Schule zu viel zu tun war, um ihr Deutsch zu vertiefen. An der Uni holt sie das nun nach. Alle haben ein paar Schwierigkeiten. Vor allem die Grammatik und die Geschlechter, die es im Finnischen nicht gibt, machen vielen zu schaffen. Vesa, der älteste der Gruppe, sagt, dass auch die langen Sätze ihm einiges abverlangen.

Organisiert hat die Sprachreise Ria-Marika Heiska zusammen mit Jutta Bethmann aus Ebersberg. Heiska war 1994 als Austauschschülerin bei Bethmann untergekommen. Die elfte Klasse hat die Finnin am Grafinger Gymnasium verbracht. Bei Bethmann zu Hause habe sie dann Deutsch gelernt, erzählt sie. Nach dem Abitur in Finnland habe sie beschlossen, Germanistik zu studieren. Dass sie einmal selbst Deutschlehrerin werden würde, sei zunächst aber nicht ihr Ziel gewesen, erzählt Heiska. Die Verbindung nach Ebersberg zu Jutta Bethmann ist nie abgerissen. Auch die Ebersbergerin war schon zu Besuch in Finnland.

Viele von Heiskas Studierenden können es sich nicht leisten, ein ganzes Semester ins Ausland zu gehen, weil sie neben dem Studium arbeiten oder schon Kinder haben. Die eine Woche im Landkreis Ebersberg ist für sie ein machbarer Zeitrahmen.

Über die Bayern, die ihnen in kurzer Zeit begegnet sind, haben die Finnen viel Lob übrig. Alle seien nett, zuvorkommend und hilfsbereit gewesen. Vesa lobt sogar, was für einige unverständlich sein könnte, die S-Bahn vom Flughafen nach München und weiter nach Ebersberg. Eine solche Bahnverbindung mit Halten auch in kleineren Orten gebe es in Finnland nicht, sagt er.

Ria-Marika Heiska spricht Hochdeutsch, was sie von ihrer ehemaligen Ebersberger Gastmutter gelernt hat - Bethmann kommt ursprünglich aus Norddeutschland. Trotzdem wollen die Studenten etwas über die deutschen Dialekte erfahren. Ob sie sich dann mit "Servus", "Grias di" oder "pfiat di" begrüßen und verabschieden, wird sich noch zeigen.