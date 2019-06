25. Juni 2019, 21:58 Uhr Finanzspritze für Landkreiskommunen 323 000 Euro für den Städtebau

Ebersberg, Anzing und Steinhöring erhalten Fördergelder vom Freistaat

Die Gemeinden Anzing und Steinhöring sowie die Stadt Ebersberg erhalten insgesamt 323 000 Euro aus dem Programm "Bayerische Städtebauförderung". Wie der Ebersberger Landtagsabgeordnete Thomas Huber (CSU) mitteilt, wird in der Stadt Ebersberg mit Fördergeldern in Höhe von 160 000 Euro aus der Initiative "Innen statt Außen" ein konkurrierendes städtebauliches Planungsverfahren für die Neuordnung des Hölzerbrau-Areals unterstützt. Die Gemeinde Steinhöring bekommt Mittel über 120 000 Euro zur Erneuerung und Aufwertung des Dorfplatzes einschließlich Anfang der Berger Straße. Zudem wird die Gemeinde Anzing mit 43 000 Euro bezuschusst, investiert werden soll in planerische und konzeptionelle Vorbereitungen im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung sowie in erste Baumaßnahmen zur Aufwertung der Högerstraße.

"Mit der Städtebauförderung wird gewährleistet, dass Ortskerne auch in Zukunft attraktiv und lebenswert bleiben", so Thomas Huber, der in der Förderung einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung wirtschaftlicher und demografischer Ver-änderungsprozesse in den Gemeinden sieht.

Bayernweit stehen 2019 insgesamt 209 Millionen Euro aus dem Bayerischen Städtebauförderprogramm zur Verfügung. Damit kommen den 393 geförderten Städten und Gemeinden so viele Mittel wie noch nie zuvor zugute. Besonders mit den Initiativen "Innen statt Außen" und "Flächenentsiegelung" gibt die Bayerische Städtebauförderung den Städten und Gemeinden wichtige Impulse, ihre Innenentwicklungspotenziale zu nutzen und so den Flächenverbrauch zu reduzieren.

Seit mittlerweile sieben Jahren ist die Revitalisierung innerstädtischer Industrie- und Gewerbebrachen ein Schwerpunkt der Städtebauförderung im Freistaat, dementsprechend unterstütze das vom Landtag beschlossene Programm "Innen statt Außen", so Huber. In diesem Jahr sind es insgesamt 108 Maßnahmen in 107 Gemeinden mit über 74 Millionen Euro. Er freue sich, so Huber, dass man auf diese Weise "unnötigen Flächenverbrauch vermeiden" könne.