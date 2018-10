19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Filmvortrag Rhein im Porträt

Kein anderer Strom hat Europa mehr geprägt, als der Rhein: Kelten, Römer, Franken und die Nibelungen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Vater Rhein und seine schöne Tochter, die Mosel, sind das Thema zweier Filmvorträge von Robert Kristen. Den ersten Teil, "Der Rhein - Strom der Geschichte, von der Quelle bis nach Koblenz", zeigt der Grafinger am Montag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Grafing. Der zweite Teil des Filmberichts, "Die Mosel von Trier zur Mündung und der Rhein von Koblenz nach Amsterdam", ist dann am Montag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr zu sehen. Platzreservierungen sind unter der Nummer (08092) 67 33 möglich. Der Eintritt ist frei.