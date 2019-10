Das Alte Kino in Ebersberg zeigt am Mittwoch, 16. Oktober, den Film "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit" von Julian Schnabel. Darin bietet Willem Dafoe eine oscarwürdige Performance als von Depressionen geplagter Vincent van Gogh, der in Arles seine ikonischsten Gemälde schafft. Karten für die Vorstellung können unter (08092) 255 92 05 oder unter www.kultur-in-ebersberg.de bestellt werden. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, das Haus öffnet um 19 Uhr.