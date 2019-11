Eine Gruppe von Jungen im Grundschulalter beobachtet aufmerksam, wie einer aus der Runde sorgfältig Zitronensäure in eine Plastikflasche füllt. Nachdem er noch rote Erde und Wasser hinzugegeben hat, laufen alle begeistert johlend nach draußen, ihnen hinterher wackelt ein kleiner Steppke von vielleicht drei Jahren. Mit hochgekrempelten Hosenbeinen trampeln die Kinder abwechselnd auf der Flasche herum. Am Ende wirft sie einer schwungvoll auf die Straße, wo sie explodiert. Alle lachen.

Im vollbesetzten Saal des Grafinger Capitol lacht niemand. Stattdessen fragen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer - wie schon in den ersten 45 Minuten von "Of Fathers and Sons" - was es wohl mit einem Kind macht, in einer solchen Umgebung aufzuwachsen. Inmitten von Männern (Frauen und Mädchen gibt es natürlich, aber sie durften nicht gefilmt werden), die mit der Waffe in der Hand immerzu von Krieg und Gefangenschaft sprechen. An einem Ort, wo statt Schaukel und Rutsche Schutt und Panzerschrott die "Spielgeräte" bilden. Wo im Radio Lieder dudeln, die den Märtyrertod verherrlichen und man aus alten Minen vorsichtig das TNT kratzt, um es weiterzuverkaufen. Mit einem Vater, der seine Söhne nach einer Rauferei wenig zimperlich züchtigt - und gleichzeitig zärtlich mit dem Kleinsten Nasenküsse tauscht, wie es ein westlicher Papa nicht liebevoller tun könnte.

Detailansicht öffnen Der Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats". (Foto: Veranstalter)

Es ist diese Komplexität, die Ambivalenz dieses durchaus belesenen Mannes, selbst tief traumatisiert, die sicher auch dazu beigetragen hat, dass es so viele internationale Preise und eine Oscarnominierung für das Werk von Talal Derki gab. Der im Berliner Exil lebende, syrische Filmemacher hat dafür über einen Zeitraum von zwei Jahren als angeblicher Kriegsfotograf acht Mal Rebellenführer Abu Osama und seine Familie in der Nähe von Idlib besucht. Eine durchaus gefährliche Sache, dieses Leben als "Doppelagent", wie Produzent Tobias Siebert im Anschluss erzählt. Der gebürtige Grafinger ist extra für die Vorführung mit Diskussion im Rahmen der Filmreihe "KBW im Kino" aus Berlin angereist. Viele kennen ihn, haben sich aus alter Verbundenheit, vor allem aber aus Interesse am Thema eingefunden - gerade auch im Hinblick auf die Kinder der IS-Kämpfer, die zurück nach Deutschland geholt werden. Wie geht es wirklich in radikal-islamistischen Familien zu?

Zu sehen sind Jungen, die unbeschwert Fußball spielen, sich über fliegende Lichtertüten freuen, voller Lebenslust in einem improvisierten Pool schwimmen. Kurz darauf lernen dieselben Acht- bis Zwölfjährigen im Scharia-Camp, wie man in Tarnanzug und Sturmhaube eine Rolle vorwärts durch brennende Reifen macht oder still in einer Reihe liegen bleibt, während unmittelbar daneben Kugeln abgefeuert werden.

Man begreift: Diese Kinder brauchen keine Ballerspiele - sie leben in einem. Sie erhalten eine permanente Gehirnwäsche und sind abgestumpft gegenüber der Gewalt, die sie umgibt. Gleichzeitig fühlen sich die meisten offenbar geborgen, gehen teilweise weiter zur Schule, halten ihre Situation für Normalität.

Detailansicht öffnen Produzent Tobias Siebert, (früher Grafing, heute Berlin) stellt sich im Capitol-Kino den Fragen des Publikums. Die Veranstaltung des Kreisbildungswerks ist Teil der "Wochen der Toleranz". (Foto: Peter Hinz-Rosin)

"Lösungen" bietet der Film keine an, das ist auch nicht sein Anspruch. Er zeigt, was ist - ohne Wertung. Ein Urteil kann sich jedes Publikum selbst bilden. Interessanterweise sei die Reaktion fast überall auf der Welt ähnlich, erzählt Siebert. Auch für die Bewohner vieler islamischer Länder sei das, was da passiere, nicht akzeptabel. Ob denn auch jüngere Zuschauer den Film sähen, will eine Dame angesichts des Altersdurchschnitts im Saal wissen. Das kann der Produzent bestätigen, weist auf Schulvorführungen für Zehnt- bis Zwölftklässler hin (FSK 16).

Als die Sprache darauf kommt, dass, wie Siebert sagt, eine extreme Haltung in jeder Religion zu verurteilen sei, und als Beispiel den Katholizismus nennt, regt sich Protest. Er präzisiert, dass er sich auf Hexenverbrennung und Inquisition im Mittelalter bezogen habe. Hier setzt Andreas Mitterer an, den man am Tag nach der Filmvorführung erreicht. Der Ebersberger Künstler kennt Siebert noch aus der gemeinsamen Zeit im Grafinger Jugendzentrum. "Natürlich erschreckt der Film einerseits total. Andererseits war es ganz typisch, dass es bei der Diskussion gleich wieder hieß, "die Religionen kann man doch gar nicht vergleichen." Dabei geht es darum doch gar nicht, sondern um Militarismus und Krieg." In jedem Fall bietet der wirklich sehenswerte Film viel Stoff zum Nachdenken.

Am Ende erntet Tobias Siebert viel Zustimmung, als er sagt, der beste Weg zur Veränderung sei umfassende Bildung in unabhängigen, weltlichen Schulen. Man möchte hinzufügen: Mit Lehrkräften, von denen die Kinder - Mädchen und Buben! - lesen, schreiben und rechnen lernen, aber nicht, wie man Bomben baut.

Wer es nicht ins Capitol geschafft hat: Noch bis 25. November ist die synchronisierte Fassung von "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" in der Arte-Mediathek verfügbar.