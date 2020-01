Die Transition Town Initiative Grafing zeigt am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, in der Casa Creativa den Dokumentarfilm "CircleWays - Reise in eine neue Kultur" von Heiko Schleinitz, Mia Zittlau und Martin Drzisga. Gibt es eine Alternative zu Konkurrenz, Isolation und Feindseligkeit der "modernen" Kultur? Wie können wir einfühlsam kommunizieren und mit Konfliktsituationen umgehen? Wodurch lässt sich ein bewusster Umgang mit uns und unserer Umwelt kreieren? Das Filmteam begibt sich auf eine Reise durch Europa, um ein bewusstes Miteinander von Menschen aufzuzeigen - mit Kindern, in Partnerschaften, Familien und Gemeinschaften. Was passiert, wenn wir unser Zusammenleben auf Werte wie Verbundenheit, Achtsamkeit und Co-Kreativität ausrichten? Die Filmvorführung beginnt um 20 Uhr. Im Anschluss ist Zeit für Gespräche.