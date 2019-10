"Uralte Geschichten - großes Kino", schrieb ein Kritiker über Walter Steffens neue, unabhängige Kino-Dokumentation "Alpgeister". Das Ebersberger Alte Kino zeigt den Film am Samstag, 26. Oktober. Der Regisseur wird für ein Filmgespräch zur Veranstaltung kommen. Eine Dokumentationsreise vom Untersberg im Osten bis zum Hochgrat im Westen führt durch Zeit und Raum, hinein in die geheimnisvolle Mythen- und Sagenwelt der bayerischen Alpen. Dabei entstand ein Film über das Zwischenreich zwischen Himmel und Erde, in dem Götter, Geister, Dämonen und andere Naturwesen ihr Unwesen treiben; über Legenden und Erzählungen, Glauben und Phänomene, die das Leben und die Identität vieler Bewohner der Region jahrhundertelang prägten. Karten gibt's unter www.kultur-in-ebersberg.de, (08092) 2559205 oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers. Die Veranstaltung beginnt um 20.30, die Küche öffnet um 19.30 Uhr.