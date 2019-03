8. März 2019, 22:14 Uhr Figurenspieler Josef Pretterer Kabarett in Schaumstoff

Mit Figurenkabinett steht Josef Pretterer seit 20 Jahren auf der Bühne - Schaumstofffiguren sind die Protagonisten seiner mittlerweile acht Kabarettprogramme. In seinem Jubiläumsprogramm erzählt er am Samstag, 9. März, in der Schrottgalerie auch von sich selbst, etwa die skurrile Geschichte, wie er zum Figurenspielen kam. Er berichtet von und unerwarteten Begegnungen bei Auftritten, oder wie seine Improvisationsfähigkeit auf die Probe gestellt wurde. Dazwischen spielt er Szenen aus seinen Programmen. Beginn ist um 19.30 Uhr.