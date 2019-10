Feuerwehreinsatz in Vaterstetten

Gut 13 000 Euro Schaden hat am Freitagnachmittag der Brand eines mit einer Photovoltaikanlage verbundenen selbstgebauten Stromspeicher angerichtet. Einige der 16 Lkw-und 32 Pkw-Batterien, die ein 47jähriger Elektriker an einer Außenwand eines Gartenschuppens montiert hatte, mussten von der Feuerwehr Vaterstetten in einem Spezialbehälter weggebracht werden, um das Austreten von Säure zu verhindern. Als Brandursache wird ein Kurzschluss vermutet, möglicherweise hat ein Nagetier ein Kabel angefressen. Verletzt wurde niemand, gegen den Elektriker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.