16. April 2019, 21:59 Uhr Feuerwehr rückt aus Fehlalarm im Landratsamt

Eine unfreiwillige Pause haben die Mitarbeiter des Ebersberger Landratsamtes am Dienstagmittag einlegen müssen. Nach einem Feueralarm mussten sie alle das Gebäude verlassen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Bei einer technischen Untersuchung im vierten Stock sei Staub aufgewirbelt worden, der den Alarm auslöste, erläutert Uli Proske, Kommandant der Ebersberger Feuerwehr. Diese war dennoch schnell an Ort und Stelle, wenn auch zunächst nicht mit allzu großer Personalstärke. "Acht Einsatzkräfte waren es - mehr war erst einmal nicht möglich, weil alle anderen im Stau gestanden sind", so Proske. Die Ursache dafür, dass zeitweise am Dienstag in der Ebersberger Innenstadt gar nichts mehr ging, hat sich für den Fachmann von der Feuerwehr nicht erschlossen. Bei der Polizei in Ebersberg geht man davon aus, dass der Stau damit zusammenhing, dass derzeit die Münchner Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist.