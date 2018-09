25. September 2018, 22:08 Uhr Feuer in Garage Mindestens 50 000 Euro Schaden bei Brand

Komplett ausgebrannt ist am Montagabend eine Garage samt darin abgestelltem Auto in Kirchseeon. Kurz nach 18.30 Uhr bemerkte der Grundstückseigentümer eines Wohnanwesens in der Deinhofener Straße, dass Rauch aus seiner Garage drang. Das Feuer hatte sich bereits so weit ausgebreitet, dass erste Löschversuche des Besitzers und von Nachbarn erfolglos blieben. Erst den alarmierten Feuerwehreinsatzkräften gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen. Erste vorsichtige Schätzungen beziffern den Brandschaden auf mindestens 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kripo Erding hat die Ermittlungen aufgenommen.