Nach Einschätzung der Fachleute von der Kriminalpolizei in Erding war glimmende Asche wohl die Ursache für den Wohnhausbrand am vergangenen Donnerstag in Ebersberg, bei dem ein Sachschaden von 750 000 Euro entstanden ist. Wie ein Sprecher der Kripo erklärte, geht man nach Untersuchungen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Asche zunächst eine Mülltonne in Brand gesetzt hat. Von dort griffen die Flammen auf ein geparktes Auto, dann auf die Garage und schließlich auf das Wohnhaus über. Bei dem Einsatz, der sich über Stunden hinzog, wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.