29. Juli 2019, 21:39 Uhr Feuchte Keller in Grafing Neuer Kanal

Grafing will Entwässerung an der Elisabethstraße verbessern

Dass die Untergrundverhältnisse westlich der Elisabethstraße nicht gerade optimal sind, ist in Grafing hinlänglich bekannt. Ausgerechnet, als die Stadt in der Gegend Bauland entwickeln will, werden sie richtig schlecht: Der Grundwasserspiegel steigt stark an. Monatelang sind die Felder überflutet. Seit zwei Jahren berichten Anwohner von überfluteten Kellern, die bislang stets trocken geblieben waren. Seit einem Dreivierteljahr sind am Kindergarten St. Elisabeth fast dauerhaft Pumpen in Betrieb. Womöglich könnte jedoch ein neuer Niederschlagswasserkanal Abhilfe schaffen. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung nun die Baugrunduntersuchung beauftragt.

Bis ins 19. Jahrhundert hatte nördlich und südlich des Gindlkofner Wegs ein Hochmoor existiert, das sich über einen natürlichen Ablauf neben der Marienstraße in Richtung Urtel entwässerte. Wohl in den 1840er Jahren errichteten die Grafinger schließlich den Melak-Kanal. Sie wollten das Gebiet trockenlegen und landwirtschaftlich nutzen. Womöglich ist der Melak-Kanal mittlerweile so beschädigt, dass kein oder kaum mehr Wasser durchfließt, berichtete das Bauamt. Doch wer weiß das schon genau? Der Kanal verläuft quer unter bebautem Gebiet hindurch. Selbst mit einem Roboter könnte sich kein umfassender Überblick verschaffen lassen. Der kommt schließlich auch nicht weiter, als bis zum ersten Hindernis.

Eine Option könnte ein anderer Ansatz sein: Den ersten Abschnitt des Melak-Kanals, sei er nun eingestürzt oder einfach nur verstopft, einfach nicht mehr weiter zu beachten. Stattdessen spielt das Bauamt das Szenario eines neuen Niederschlagswasserkanals durch. Er könnte am St.Elisabeth-Kindergarten starten, die Elisabethstraße queren und dann unter der Giselastraße bis etwa zu deren halben Verlauf hindurchgehen. Dort nämlich stößt der Melak-Kanal von Nordwesten her auf die Giselastraße und führt unter ihr zur Urtel weiter. Dieser letzte Kanalabschnitt ist dem Bauamt zufolge in einem guten baulichen Zustand.

Wenn derzeit Grafinger Bauamtsmitarbeiter an dem Areal zu tun haben, sind Geologen, Hydrologen und Ingenieure aus dem Wasserwirtschaftsamt eng eingebunden. Denn auch wenn der Plan aufgeht, wäre bei seiner Umsetzung einiges an Vorsicht gefragt. Das Areal einfach maximal zu entwässern, ist laut Bauamt jedenfalls keine Option. "Unkontrollierte Setzungen" könnten im Umkreis zu Bauschäden führen. Auch diese Problematik ist natürlich einer der Punkte, um die es bei der nun beauftragten Bodenuntersuchung gehen wird. Auf ihrem Ergebnis bauen die technischen Planungen auf. Darauf wiederum basiert dann die Kostenschätzung. Bei allen Unwägbarkeiten, die Tiefbauplanungen so mit sich bringen: Ziel ist aktuell, bereits in der Bauausschusssitzung Ende September einen konkreten Umsetzungsvorschlag zu präsentieren.