Träumen und den Alltag vergessen: Das Festival der Marionetten ist nun wieder mit seinem "Märchenschloss" auf dem Festplatz an der Baldhamerstraße in Vaterstetten zu Gast. Die Besucher erwartet ein Potpourri aus hochwertigen Puppen, zauberhaften Märchen sowie Shows mit romantischer Musik und fantastischen Lichteffekten. Gespielt wird am Donnerstag, 7. November, "Rotkäppchen", am Freitag, 8. November, "Hänsel und Gretel", am Samstag, 9. November, "Kasperle und der Riese", am Sonntag, 10. November, "Der Froschkönig" und am Montag, 11. November, "Der gestiefelte Kater". Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Nach jedem Märchen gibt es eine "Magic-Marionetten-Show" mit Tanz- und Verwandlungsfiguren. Auch eine kostenlose Besichtigung der Puppen ist nach jeder Vorstellung möglich.