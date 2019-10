Der Jubilate-Chor Zorneding unter der Leitung von Matthias Gerstner gibt mit dem Barockensemble Vaterstetten und den Solisten Christiana Aloneftis (Sopran), Melanie Arnhold (Alt), Eric Price (Tenor) und Klaus Reiter (Bass) am Sonntag, 13. Oktober, um 18 Uhr in Maria Königin Baldham ein Festkonzert. Auf dem Programm stehen die Krönungsmesse von Mozart, die wegen ihrer so festlich-vitalen und doch auch wieder so intimen Ausdruckskraft im Kleinen zu Mozarts populärsten Werken dieser Gattung zählt. Außerdem erklingen die Kantate "Nun danket alle Gott" von Telemann und die Ratswahlkantate "Gott ist mein König" von Bach. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, der Papeterie Löntz oder AP-Buch in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding.