26. Juni 2019, 22:27 Uhr Festgottesdienst Pfarrer Josef Schranner feiert Priesterjubiläum

Zur Feier des goldenen Priesterjubiläums von Pfarrer Josef Schranner findet am Sonntag, 30. Juni, ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Joseph Kirchseeon statt. Beginn ist um 10.15 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Kirchenchor mit Orchester unter der Leitung von Christoph Schermer. Die Vereine treffen sich mit ihren Fahnenabordnungen und Mitgliedern um 10 Uhr am Marktplatz zum Kirchenzug. Nach dem Gottesdienst findet mit der Marktkapelle ein Festzug zum Pfarrheim statt. Dort gibt es einen kurzen Stehempfang mit der Möglichkeit Glückwünsche auszusprechen und sich zu unterhalten. Die ganze Gemeinde ist dazu sehr herzlich eingeladen.