4. November 2018, 21:52 Uhr Fenster aufgebrochen Einbrecher in Poing und Neufarn

Die Polizei sucht Zeugen zweier Einbrüche am Freitag: Zwischen 16 und 23 Uhr wurde in zwei Häuser in Poing und Neufarn eingebrochen. Beide Male war ein freistehendes Einfamilienhaus betroffen und beide Male gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters ins Gebäude. Dort wurden nahezu alle Räumlichkeiten durchsucht, beide Male verließen die Einbrecher die Häuser über die Terrassentür. Laut Polizei wurde in Poing Bargeld in Höhe von 2500 Euro erbeutet, ob auch in Neufarn etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden an den aufgehebelten Fenstern von je 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter (08121) 9917-0 zu melden.