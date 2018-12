23. Dezember 2018, 21:53 Uhr Feiertage Gottesdienste Landkreis

Eine Auswahl kirchlicher Veranstaltungen im Landkreis an Heilig Abend und an den Weihnachtsfeiertagen

Katholisch

Anzing-Forstinning: Gottesdienste am 24.12. um 14.30 Uhr in Forstinning, um 15 Uhr in Purfing, um 15.30 Uhr im Pfarrheim Anzing, um 16 Uhr in Forstinning, um 16.30 Uhr in Anzing, sowie um 23 Uhr in Forstinning und in Anzing. Am 25.12. um 10.30 Uhr in Anzing und in Forstinning, um 19 Uhr in Anzing. Am 26.12. um 8.45 Uhrin Purfing und in Anzing, um 10.30 in Forstinning, sowie um 16 Uhr in Forstinning.

Aßling: Gottesdienste am 24.12. um 15 Uhr in Frauenneuharting und in Dorfen, um 16 Uhr in Emmering, in Steinkirchen und in Aßling, um 20 Uhr in Emmering und um 21.30 Uhr in Aßling.

Am 25.12. um 9 Uhr in Emmering und in Steinkirchen, um 10.15 Uhr in Aßling und in Frauenneuharting. Am 26.12. um 9 Uhr emmering und um 10.15 Uhr in Dorfen.

Ebersberg: Gottesdienste am 24.12. um 16 Uhr im Pfarrheim, im Krankenhaus und in der Pfarrkirche, sowie um 22 Uhr in der Pfarrkirche.

Am 25.12. um 8.30 Uhr, um 10 Uhr und um 19 Uhr in der Pfarrkirche. Am 26.12. um 8.30 Uhr und um 10 Uhr in der Pfarrkirche, sowie um 18 Uhr im Krankenhaus.

Egmating: Am 24.12. um 16 Uhr und um 22.30 Uhr. Am 25.12. und am 26.12. jeweils um 9.15 Uhr.

Gelting-Finsing: Gottesdienste am 24.12. um 16.30 Uhr und um 23 Uhr in Gelting. Am 25.12. um 10 Uhr und am 26.12. 8.30 Uhr in Gelting.

Glonn: Gottesdienste am 24.12. um 16 Uhr in der Pfarrkirche und in Berganger, um 16.30 Uhr in Jakobsbaiern, um 17 Uhr in der Pfarrkirche, um 18.30 Uhr im Marienheim, um 20.30 Uhr in Berganger, um 21.00 Uhr in Zinneberg, um 22 Uhr in Jakobsbaiern und in Frauenreuth, sowie um 22.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Am 25.12. um 8.45 Uhr in Berganger und in Jakobsbaiern, um 10 Uhr in der Pfarrkirche und in Zinneberg, sowie um 10.15 Uhr im Marienheim. Am 26.12. um 8.45 Uhr in Münster, in Berganger und in Jakobsbaiern, um 10 Uhr in der Pfarrkirche und in Zinneberg, sowie um 10.15 Uhr im Marienheim.

Grafing: Gottesdienste am 24.12. um 11.30 Uhr in Grafing, um 14.30 Uhr in Grafing PFK, um 15 Uhr in Straußdorf, um 16.30 Uhr im Pfarrheim, in der Pfarrkirche und im Seniorenhaus, um 21 Uhr in Straußdorf und Elkofen, sowie um 23 Uhr in Grafing. Am 25.12. um 8.30 Uhr in Straußdorf, um 10 Uhr und um 17 Uhr in Grafing. Am 26.12. um 8.30 Uhr in Straußdorf, um 10 Uhr in Grafing und um 11.15 Uhr in Elkofen.

Hohenlinden: Gottesdienste am 24.12. um 16 Uhr und um 23 Uhr in Hohenlinden. Am 25.12. um 10.30 Uhr und am 26.12. um 9 Uhr in Hohenlinden, sowie um 19.15 Uhr in Preisendorf.

Kirchseeon: Gottesdienste am 24.12. um 16 Uhr in Kirchseeon und in Eglharting, sowie um 22 Uhr in Kirchseeon. Am 25. und 26.12 um 8.45 Uhr in Eglharting und um 10.15 Uhr in Kirchseeon.

Markt Schwaben: Gottesdienste am 24.12. um 15.15 Uhr, um 16.30 Uhr, um 18 Uhr und um 22.30 Uhr. Am 25.12. um 10.15 Uhr und um 18 Uhr. Am 26.12. um 9.30 Uhr.

Moosach: Gottesdienste am 24.12. um 15.15 Uhr Moosach, um 16 Uhr in Oberpframmern, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Moosach, um 18 Uhr in Alxing, um 21.30 Uhr in Berghofen, um 22 Uhr in Bruck und in Oberpframmern. Am 25.12. um 9 Uhr in Alxing, um 10.30 Uhr in Oberpframmern und in Altenburg. Am 26.12. um 9 Uhr in Bruck und in Berghofen, um 10.30 Uhr in Oberpframmern und in Altenburg.

Poing: Gottesdienste am 24.12. um 16 Uhr in St. Michael, in der Pfarrkirche und in beiden Pfarrheimen, um 18 Uhr im Pfarrheim Rupert Mayer, um 21 Uhr (kroat. Gemeinde) in St. Michael und um 22 Uhr in der Pfarrkirche. Am 25.12. um 9 Uhr in St. Michael, 10.30 Uhr in der Pfarrkirche und um 12 Uhr (kroat. Gemeinde) in St. Michael.

Am 26.12. um 9 Uhr in St. Michael und um 10 Uhr in der Pfarrkirche.

Steinhöring: Gottesdienste am 24.12. um 15 Uhr in Oberndorf und im BZ Steinhöring, um 16 Uhr in Steinhöring in der Grundschule, gleichz. in der Pfarrkirche, um 19.45 Uhr in St. Christoph, um 21.30 Uhr in Tulling und in Oberndorf, sowie um 22 Uhr in Steinhöring. Am 25.12. um 8.30 Uhr in Oberndorf und in St. Christoph und um 10 Uhr in Steinhöring. Am 26.12. um 8.30 Uhr in Oberndorf und in St. Christoph, sowie um 10 Uhr in Steinhöring und in Tulling.

Vaterstetten-Baldham mit Neufarn: Gottesdienste am 24.12. um 15.30 Uhr in Baldham MK, in Neukeferloh und in Parsdorf, um 16 Uhr in Vaterstetten, um 16.30 Uhr in Neufarn, um 17 Uhr in Baldham-MK, um 17.30 Uhr in Neukeferloh, um 18 Uhr in Parsdorf, um 21 in Baldham-Dorf und Baldham-MK, um 22.30 in Neufarn, um 23 Uhr in Vaterstetten und in Baldha- MK, sowie um 24 Uhr in Weißenfeld.

Am 25.12. um 9.30 Uhr in Vaterstetten, um 10 Uhr in Vaterstetten (Carecon-Heim), um 10.30 in Baldham-MK und um 11 Uhr in Neukeferloh. Am 26.12. um 9 Uhr in Neufarn, um 9.30 Uhr in Vaterstetten, um 10.30 Uhr in Baldham-MK und um 11 Uhr in Möschenfeld.

Zorneding: Gottesdienste 24.12. um 16 Uhr in Harthausen, in Zorneding in der Pfarrkirche und im Martinstadl, um 21 Uhr in Pöring und in Harthausen, sowie um 23 Uhr in Zorneding. Am 25.12. um 8.30 Uhr in Pöring und um 10.30 Uhr in Zorneding. Am 26.12. um 8.30 Uhr in Möschenfeld und um 10.30 Uhr in Zorneding.

Evangelisch

Aßling: Familiengottesdienst am 24.12. um 15 Uhr (Kajnath) und Gottesdienst am 26.12. um 9 Uhr (Palumbiny).

Ebersberg: Am 24.12. um 15 Uhr Gottesdienst mit Singspiel "Drei Engel auf dem Dach" (Everts), um 16.30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor/Christvesper (Everts), um 18 Uhr Gottesdienst mit Chor (Everts).

Glonn: Am 24.12 um 15 Uhr Familiengottesdienst (Lenz-Lemberg), um 17 Uhr Christvesper (Lenz-Lemberg).

Am 26.12. um 10.30 Uhr Gottesdienst (Palumbiny+Flöten).

Feg Glonn: Familiengottesdienst am 24.12. um 15.30 Uhr.

Grafing: Am 24.12. um 15 Uhr Kinderkirche (Palumbiny), um 16 Uhr Familiengottesdienst (Kajnath), um 17.30 Uhr Christvesper (Kajnath) und um 23 Uhr Christmette (Palumbiny).

Hohenlinden: Am 24.12. um 16.30 Uhr Musikalischer Weihnachtsgottesdienst (Steuerer-Wünsche).

Kirchseeon: Am 24.12. um 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, um 16.30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor/Christvesper (Strack) und um 18 Uhr Gottesdienst mit Chor (Steuerer-Wünsche).

Markt Schwaben: Kleinkindergottesdienst am 24.12. um 14 Uhr (Kühn), um 15 und 16 Uhr Familiengottesdienst (Scheyerer), um 17 und um 18 Uhr Christvesper (Fuchs) und um 22.30 Uhr Christmette mit Abendmahl und Festmusik (Fuchs).

Am 25.12. Festgottesdienst mit Abendmahl und Kantorei (Kühn).

Am 26.12. Festgottesdienst (Körber).

Pliening: Am 24.12. um 16 Uhr Krippenspiel-Andacht im Bürgerhaus Pliening (Thein).

Poing: Am 24.12. um 14 Uhr Klein- kinder-Christvesper (Scherf), um 18 Uhr Christvesper in der Aula der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule (Simonsen) und um 22.30 Uhr Christmette (Scherf). Am 25.12. um 10 Uhr Christfest (Fuchs) und am 26.12. um 10 Uhr Alternativer Gottesdienst (Busch).