21. März 2019, 22:06 Uhr Fehler beim S-Bahn-Navigator Alle Züge fallen aus- zumindest online

- Der ein oder andere Pendler wird beim morgendlichen Blick auf die Navigator-App der S-Bahn-München erschrocken sein. Am Mittwoch zeigte sie, dass zwischen 7 und 8 Uhr kein einziger Zug der S-Bahn in Vaterstetten halten sollte. Genau die gleiche Meldung erhielten einige Pendler auch am Donnerstag in Ebersberg. Die Züge fuhren allerdings in beiden Fällen.

Schuld an den fehlerhaften Meldungen sind Probleme bei der Datenverarbeitung im System der S-Bahn München, erklärt eine Sprecherin. Gerade laufe die interne Suche nach der Fehlerquelle, so die Sprecherin weiter. Ob es sich um einen händischen, eine Computerfehler oder einen Übertragungsfehler handelt, ist noch nicht klar. Bis Freitag sollen die Daten wieder korrekt angezeigt werden, so die S-BahnSprecherin. Pendlern rät sie aber trotzdem auf Nummer sicher zu gehen und die Fahrpläne auf der Website der S-Bahn München einzusehen. Die Fahrpläne während der Baustelle zwischen Zorneding und Trudering finden sich unter: www.s-bahn-muenchen.de/s_muenchen/view/fahrplan/bauarbeiten_s4.shtml.