2. September 2018, 22:20 Uhr FDP-Veranstaltung Daniel Föst in Anzing

Seine Ideen für die Förderung des Mittelstands, die Familienpolitik und die Schaffung von dringend nötigem Wohnraum will Daniel Föst, Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender der FDP Bayern, am Dienstag, 4. September, in Anzing skizzieren. Außer Föst spricht auch Alexander Müller, FDP-Kreisvorsitzender und Direktkandidat der Liberalen für die Landtagswahl. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr beim Kirchenwirt in Anzing. Die Mitglieder des FDP-Kreisverbands treffen sich allerdings bereits um 19 Uhr im Kirchenwirt, dann wird ein Kandidat für die Bundesliste der Liberalen zur Europawahl 2019 nominiert.