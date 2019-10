Der Bürgermeister-Kanditat der FDP für Vaterstetten, Klaus Willenberg, führt die Gemeinderatsliste der FDP Vaterstetten für die Wahl 2020 an. In einer lebhaften und gut besuchten Aufstellungsversammlung haben die Mitglieder der örtlichen FDP und ihre nominierten Unterstützer ihre Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt. Die ersten fünf Bewerber wurden einzeln und persönlich gewählt. Die Frauen sind in der FDP stark repräsentiert mit einer Quote von rund 40 Prozent und unter den Top-Ten mit den Listenplätzen 2, 4, 6, 8 und 10. Darunter vertreten ist auf Platz 4 die wohl bekannteste FDP-Frau Vaterstettens: Renate Will, die die Liberalen momentan im Gemeinderat und im Kreistag vertritt und von 2008 bis 2013 auch für die FDP im Landtag saß.

Die Kandidaten: 1. Klaus Willenberg, 2. Petra Rawe, 3. Thomas Miller, 4. Renate Will, 5. Martin Hagen, 6. Brigitte Bencker, 7. André Benjamin Schreiber, 8. Daniela Peine, 9. Hauke Scheffler, 10. Ruth Thyssen, 11. Christian Hirsch, 12. Alexandra Florek, 13. Michael Thyssen, 14. Thomas Fickenwirth, 15. Christian Domes, 16. Marco Peine, 17. Oliver Schmidt, 18. Andrea Schreiber, 19. Marvin Schittko, 20. Jürgen Böttcher, 21. Jan Förnges, 22. Lena Markmiller, 23. Alexander Camek, 24. Cornelia Harbauer, 25. Andreas Raab, 26. Viktoria Palúel-Marmont, 27. Gerlinde Schöttler-Willenberg, 28. Barbara Wagner, 29. André Schreiber, 30. Alexander Edelmann.