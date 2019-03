4. März 2019, 22:01 Uhr Faschingsdienstag Arbeitsagentur und Landratsamt geschlossen

Wer für diesen Dienstag Erledigungen im Ebersberger Landratsamt plant, wird vor verschlossenen Türen stehen, die Behörde hat am Faschingsdienstag zu. Das gilt auch für die Zulassungs- und Führerscheinstelle und das Jobcenter. Das Entsorgungszentrum "An der Schafweide" ist am Dienstag vormittags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Zu dieser Zeit ist auch die Abgabe von Problemabfällen möglich. Die Ebersberger Agentur für Arbeit ist am Faschingsdienstag von 12.30 Uhr an für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Wer vorab einen Termin vereinbart hat, wird am Eingang der Arbeitsagentur im ersten Stock abgeholt. Alle Anliegen können telefonisch zwischen 8 und 18 Uhr unter der Servicenummer (0800) 4555500 erledigt werden. Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit ist unter der Rufnummer (0800) 4555520 erreichbar.