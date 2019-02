17. Februar 2019, 21:54 Uhr Familienzentrum Grafing Auf nach Lummerland!

In den Faschingsferien geht es für Kinder und ihre Familien auf nach Lummerland: Auf der Dampflok Emma ist noch Platz, aber Achtung vor der "Wilden 13"! Marina Lahann, Theaterpädagogin, Schauspielerin, Märchenerzählerin und Clown, möchte die abenteuerliche Welt von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer auf die Bühne bringen. Mitmachen können alle Interessierten, Grundschulkinder, ihre Eltern, Tanten, Onkel, Omas, Opas, und wer sonst noch so zur Familie gehört. Man trifft sich täglich von Rosenmontag, 4. März, bis Freitag, 8. März, dem großen Tag der Aufführung. Die Proben finden in einer Vor- und einer Nachmittagsgruppe statt. Dabei wird getanzt, gesungen, gewerkelt und natürlich Theater gespielt. Der Beitrag für eine Einzelperson liegt bei 60 Euro, ein Erwachsener und ein Kind sind für 110 Euro bei dem Spaß dabei, eine Familie zahlt 150 Euro. Marina Lahann nimmt Anmeldungen per E-Mail entgegen: marinalahann@hotmail.com. Veranstalter ist das Familien- und Bürgerzentrum Grafing in Kooperation mit der Boulderhalle. Dort, in der Thomas-Mayr-Straße 4, wird auch geprobt und aufgeführt.