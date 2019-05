28. Mai 2019, 22:31 Uhr Familienkonzert in Grafing Mitmachlieder für alle

Kindermusik, die auch Erwachsene begeistert: Das versprechen Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme, Gewinner des Deutschen Kindermusikpreises, die am Freitag, 31. Mai, auf dem Gelände der evangelischen Kindertagesstätte in Grafing auftreten. Das Duo bietet Mitmachlieder voller Fantasie und Mut, voller Rock-, Pop- und Reggae-Rhythmen. Dazu gibt es humorvolle wie auch nachdenkliche Texte, denn Rodscha und Tom stehen für Werte, ohne dabei mit dem Zeigefinger zu kommen. In ihren Liedern werden Freundschaft, Glück und Dankbarkeit besungen. Verpackt wird das Ganze in turbulente Geschichten. Die Veranstaltung dauert von 15 bis 17 Uhr, der Eintritt kostet für Kinder sieben Euro, für Erwachsene neun. Karten gibt es bei den Buchhandlungen Braeuer und Slawik sowie an der Tageskasse. Einlass ist um 14 Uhr, Getränke- und Essensstände sind von da an geöffnet. Da wenig Parkplätze vorhanden sind, empfiehlt sich eine Anreise zu Fuß oder per Rad.