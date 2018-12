5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Familienkonzert Auf den Spuren des jungen "Wolferl"

Familien können am Sonntag, 9. Dezember, mit "Mozart auf Reisen" gehen: Unter der Leitung von Heinrich Klug präsentieren Mitglieder und Akademisten der Münchner Philharmoniker, Preisträger von "Jugend musiziert" sowie die Puppet Players im Alten Speicher in Ebersberg ein einzigartiges Konzerterlebnis für Kinder ab sechs Jahren. Gemeinsam mit dem Publikum begeben sie sich auf die Spuren des jungen "Wolferl", der mit seiner Schwester "Nannerl" und den Eltern von 1762 bis 1766 in einer Pferdekutsche quer durch Europa reiste. Beide Kinder versetzten mit ihrem Spiel alle Welt in Erstaunen. Ihre Stationen werden mit Marionetten, gebaut wie zu damaligen Zeiten, dargestellt, dazu erklingt Musik, die der kleine Wolfgang Amadeus Mozart komponiert hat. Karten gibt es unter www.kultur-in-ebersberg.de, (08092) 255 92 05 oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, das Haus öffnet um 14.30 Uhr.