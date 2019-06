26. Juni 2019, 22:27 Uhr Familien-Theater Krimi mit Römern

Theater für die ganze Familie bietet die Bairische Komödie Wasserburg nun im Amphitheater am Stoa bei Edling. Gespielt wird "Häuptling 007 - Der Schatz der Römer", ein Krimi aus der Feder von Theaterchef Jörg Herwegh. Durch das heutige Edling führte einst eine gerade für den Truppennachschub wichtige Römerstraße nach Pons Aeni ("Brücke am Inn"). Im Mittelpunkt des Stücks steht ein Römer-Schatz, genauer gesagt ein gestohlener Keltenschatz. Aber das Gauner-Trio, das hinter ihm her ist, hat die Rechnung ohne die Edlinger Kinder gemacht! Gespielt wird am Samstag, 29. Juni, Sonntag, 30. Juni, sowie 6./7. Juli, um jeweils 16 Uhr. Karten können nur unter www.theater-herwegh.de reserviert werden.