28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr Busse statt Züge

Am Wochenende kommt es wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen zwischen Berg am Laim und Markt Schwaben

Fahrgäste der S2 müssen von Freitag, 2. November, etwa 22.45 Uhr, bis Montag, 5. November, 3.30 Uhr, zwischen Berg am Laim und Markt Schwaben auf Busse umsteigen. Wegen Bauarbeiten an den Bahnhöfen Poing, Heimstetten, Feldkirchen und Riem ist die Strecke zwischen Berg am Laim und Markt Schwaben für den Zugverkehr gesperrt. Ersatzweise fahren Busse. Zwischen Markt Schwaben und Erding verkehren die S-Bahnen nach Fahrplan. Zwischen Ostbahnhof und Berg am Laim bittet die S-Bahn München die Fahrgäste, die S-Bahnlinien S4 und S6 zu nutzen.

Auch die Züge der Südostbayernbahn (SOB) sind von der Sperrung betroffen. Es entfallen die Regionalbahnen zwischen Markt Schwaben und dem Münchner Hauptbahnhof. Zwischen Markt Schwaben und dem Münchner Ostbahnhof verkehren Direktbusse ohne Zwischenhalte. Fahrgäste zwischen dem Haupt- und dem Ostbahnhof können die S-Bahnen oder den Meridian nutzen, wie die Bahn mitteilt. Die Südostbayernbahn weist darauf hin, dass das Südostbayernticket zur Fahrt nach München nicht über Landshut und Rosenheim/Grafing gilt.

Die Bahn führt an dem Wochenende unter anderem Oberleitungsarbeiten an den Bahnhöfen Poing und Heimstetten durch. Dort wird der barrierefreie Umbau neu ausgeschrieben. An den Stationen Riem und Feldkirchen setzt sich der barrierefreie Ausbau fort, es finden unter anderem Arbeiten an den Bahnsteigdächern am Mittelbahnsteig statt. Weitere Arbeiten sind am Bahnhof Feldkirchen für den Umbau der Personenunterführung geplant. Zu Einschränkungen mit Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr zwischen Berg am Laim und Markt Schwaben kommt es noch einmal am Wochenende 16. bis 19. November. Die Fahrplanänderungen werden in der Fahrplanauskunft im Internet, am Fahrkartenautomaten sowie in der App "München Navigator" eingepflegt. Informationen gibt es auch unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen sowie www.suedostbayernbahn.de/baustellen.