Lehrreich war diese Fahrstunde mit Sicherheit - aber vielleicht doch eine Spur zu aufregend: Am Ortsausgang von Ottersberg hat am Mittwoch ein 34-jähriger Autofahrer ein Fahrschulauto überholt und dabei übersehen, dass ihm ein Auto entgegen kam. Der Fahrlehrer griff geistesgegenwärtig ein und steuerte das Fahrschulauto an den rechten Fahrbahnrand. Auch der entgegenkommende Verkehr musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zu Schaden kam durch das Überholmanöver niemand, bei der Aufnahme des Vorfalls stellte die Polizei allerdings fest, dass der 34-jährige Autofahrer aus dem Kreis Erding unter Drogeneinfluss stand. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.