3. April 2019, 22:14 Uhr Fahrer muss ins Krankenhaus Auto überschlägt sich

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße zwischen Hohenlinden und Albaching der Wagen eines 36-Jährigen von der Straße abgekommen. Er überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 36-jährige Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, er wurde in die Kreisklinik gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr Hohenlinden regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr.