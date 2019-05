27. Mai 2019, 21:53 Uhr Fahrer bleiben unverletzt 10 000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Blechschaden in Höhe von zirka 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Kirchseeon entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 22-jähriger Autofahrer gegen 17.45 Uhr von der Straße "Waldbahn" auf die Münchener Straße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen eines 59-jährigen Mannes. Die beiden Autos stießen zusammen; beide Insassen wurden nicht verletzt.