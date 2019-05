23. Mai 2019, 22:02 Uhr Fahrbahnsanierung Vollsperrung in der Rotter Straße

Autofahrer müssen in Grafing in der kommenden Woche Umwege in Kauf nehmen: Weil die Fahrbahn der Rotter Straße teilweise saniert wird, ist laut Mitteilung des Staatlichen Bauamts Rosenheim eine Vollsperrung nötig. Die Arbeiten sollen am 27. Mai beginnen und in den folgenden Tagen abgeschlossen werden - das hängt allerdings auch vom Wetter ab. Eine Umleitung wird über die Rosenheimer Straße beziehungsweise die B 304 eingerichtet. Die Sperrung betrifft die Teilstrecke von der Einmündung zum Marktplatz bis zur Einmündung der Mühlenstraße.