5. August 2018, 22:05 Uhr Fahndung nach Jugendlichen Dreister Überfall vom Fahrrad aus

Zwei Jugendliche haben am Freitagmittag versucht, einem 49-Jährigen ein Geldbündel zu entreißen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 12.55 Uhr einen größeren Geldbetrag bei einer Bank in der Herzog-Ludwig-Straße abgehoben und trug die Scheine noch in der Hand, als er das Gebäude verließ. In diesem Moment fuhr ein Jugendlicher mit einem Fahrrad dicht an dem Mann vorbei und versuchte, ihm das Geld wegzunehmen. Dabei fielen dem Mann die Scheine auf den Boden. Der Fahrradfahrer flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. In unmittelbarer Nähe stand noch ein weiterer Jugendlicher, der laut Polizei dem Täter folgte. Beide sollen etwa 17 Jahre alt gewesen sein, einer war 1,80 Meter groß, schlank, trug eine helle Jeans, ein weiß-graues T-Shirt und schwarze Adidas-Schuhe. Der andere war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Figur und trug ein orange-rotes T-Shirt. Er hatte eine braune Tasche über die Schulter gehängt. Beide hatten "südländisches Aussehen", wie die Polizei mitteilt. Das Fahrrad war silberfarben. Erste Fahndungsmaßnahmen waren erfolglos, nun hofft die Polizei, dass sich unter Telefon (08121) 99 17-0 Zeugen melden.