4. September 2018, 22:03 Uhr Fachliteratur Kirche als Skulptur

Buch über Architektur widmet sich Poings neuem Sakralbau

Was haben Poings neue Kirche, eine Synagoge in Potsdam und die Kölner Zentralmoschee gemeinsam? Und wie ist das Spannungsverhältnis zwischen diesen neuen sakralen Orten und ihrer jeweiligen Umgebung? Fragen wie diesen gehen Ansgar und Benedikt Schulz in ihrem neuen Buch "Religion und Stadt" nach. Die beiden Brüder betreiben gemeinsam ein Architekturbüro in Leipzig und sind Professoren an der Architekturfakultät der Technischen Universität Dresden. Für das Buch haben die Architekten Gespräche mit Kollegen geführt, die derzeit die religiöse Architektur Deutschlands prägen.

Als Ankerpunkt dienen dabei fünf Sakralbauten. Diese werden mit Bauplänen, schönen Fotos und einem kleinen Einführungstext vorgestellt. Darauf folgt dann ein längeres Gespräch mit dem Architekten oder anderen fachkundigen Personen, die meist einen Bezug zu dem jeweiligen Bauwerk haben. Jedes Kapitel illustriert dabei eine Möglichkeit, wie das Verhältnis eines religiösen Ortes zu einer modernen Stadt und deren Bevölkerung gestaltet werden kann. Da ist das "House of One" in Berlin, Moschee, Kirche und Synagoge unter einem Dach - für Dogmatiker eine Provokation, für die Architekten eine besondere Herausforderung. Oder die von den Autoren entworfene Propsteikirche in Leipzig, deren Innenhof zugleich ein geschützter Ort sein und wichtige städtische Wegeverbindungen zusammenführen sollte.

Auch die neue Pfarrkirche in Poing, Pater Rupert Meyer geweiht, ist einer der besprochenen Orte. Sie soll dem neuen Poing ein Gesicht verleihen und es zusammenführen, einen "städtebaulichen Schlussstein" setzen, wie es ihr Architekt, Professor Andreas Meck, nennt. Dabei bereitete ihm und seinen Mitbewerbern das uneinheitliche Gelände - auf der einen Seite die breite Gruber Straße und das Bürgerhaus, hinter der Kirche eine Grünanlage mit See - Schwierigkeiten. Mecks Lösung war es, Kirche und Hof als "Skulptur" zu denken, die die Räume miteinander verbindet. Hier ist der Hof nicht in sich geschützt wie in Leipzig, sondern "wendet sich nach außen, zum Bürgerhaus auf der gegenüberliegenden Seite, zum Glockenträger und zum Pfarrhaus", erklärt Meck. Diese Bewegung von innen nach außen führt er konsequent weiter, indem die Form der Keramikkacheln an der Außenwand die innere Geometrie der Kirche im Kleinen abbilden. Das geht so weit, dass sie die Sonne reflektieren und so ihr eigens Lichtspiel auf den Hof hinaus tragen.

Was der interessierte Leser manchmal vermissen könnte, ist etwas Selbstkritik. Denn dort, wo überhaupt kritische Töne auftauchen, richten sie sich entweder gegen Bauwerke im Ausland oder die Gesellschaftschaft im Allgemeinen. Auf die Frage, warum Kirchen überhaupt noch städtebauliche Dominanz haben sollten, antwortet Meck lediglich mit einer Gegenfrage: "Wieso sollte eine dominante Form bei einem Sakralbau fragwürdig, bei einem Bankgebäude aber selbstverständlich sein?" Auch auf Gläubige, die mit der zeitgenössischen Sakralarchitektur in ihrer Gemeinde wenig anfangen können, wird nicht eingegangen. Dies ist verwunderlich, da gerade Inklusion sonst ein zentrales Thema des Buches ist.

Wer schon immer einmal wissen wollte, was im Kopf einiger wichtiger Architekten vor sich geht, die hinter zeitgenössischen Sakralbauten in Deutschland stehen, ist hier richtig. Als leichte Einstiegsliteratur sind die aufbereiteten Fachgespräche aber nicht zu empfehlen. Dafür bewegen sie sich zu sehr in ihrer eigenen Welt und gehen zu wenig auf den fachfremden Leser ein.