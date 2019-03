6. März 2019, 21:46 Uhr Fachgespräch im Rathaus Verkehrswende im Fokus

Größere Fahrzeuge, längere Wege und unnötige Kurzstreckenfahrten - alle Effizienzgewinne, die beim Verkehr in den vergangenen Jahrzehnten erzielt werden konnten, werden an anderer Stelle durch den Straßenverkehr selbst aufgefressen. Was aber bedeutet Mobilität im Rahmen einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung? Auf diese Fragen werden Falk Skeide, Experte für Straßenverkehrstechnik und Verkehrsmanagement, sowie Mobilitätsplanerin Heike Göppinger bei ihren Vorträgen für das Fachgespräch Energiewende der Energieagentur Ebersberg-München erste Antworten geben. Am Montag, 11. März, informieren sie von 19 Uhr im Sitzungssaal im Ebersberger Rathaus über das Thema. Der Eintritt ist frei.