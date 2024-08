Facebook-Konzern vs. Theater

Von Anja Blum

Wer die Welt beherrschen will wie Mark Zuckerberg mit seinem Konzern Meta, hat es nicht leicht. Ständig versucht jemand, ihm das Wasser abzugraben oder wenigstens zu profitieren vom Glanz des Weltunternehmens. Das vermutet ganz offenbar der Social-Media-Gigant und wirft einer kleinen, aber feinen Kulturinstitution in Bayern vor, gegen die vom Konzern erlassenen „Community-Standards gegen Nachahmung“ zu verstoßen. Die Strafe kommt reichlich drakonisch daher: Für 3599 Tage, knapp zehn Jahre also, hat Meta das Facebook-Konto des Theaters gesperrt. Der Grund: Die freie Bühne heißt „Meta Theater“.