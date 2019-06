30. Juni 2019, 22:18 Uhr Exportstatistik Grenzenlos erfolgreich

Ebersberger Firmenexporte gehen leicht zurück. Jetzt berät die IHK

Die Industriebetriebe im Landkreis Ebersberg haben im vergangenen Jahr 42,3 Prozent ihrer Umsätze im Ausland erzielt, teilt die IHK für München und Oberbayern mit. Laut aktuellen Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik ging damit die Exportquote der heimischen Betriebe 2018 gegenüber 2017 um 4,1 Prozentpunkte zurück. Die 57 in der Statistik erfassten Unternehmen lieferten Waren im Wert von insgesamt 420 Millionen Euro ins Ausland, ein Minus von 65 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

"Ein großer Teil unserer Unternehmen lebt vom internationalen Handel in Form von Exporten. Freier Handel und verlässliche Rahmenbedingungen sind deshalb die Grundvoraussetzungen für viele Betriebe in der Region. Auf diese Werte können wir nicht verzichten", betont Sonja Ziegltrum-Teubner, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Ebersberg. Auslandsmärkte bieten auch kleinen und mittelständischen Unternehmen wichtige Entwicklungsmöglichkeiten, so Ziegltrum-Teubner weiter. Für Einstieg oder Ausbau des internationalen Geschäfts gibt es bei der IHK einen Beratungsservice.

Bayernweit belief sich der Auslandsumsatz der Industrie auf 199 Milliarden Euro. Exportschlager waren Fahrzeuge, Maschinen und elektrotechnische Erzeugnisse. Die Exportquote lag damit bei 53 Prozent. In Oberbayern belief sie sich auf 57,5 Prozent. Laut der Exportstatistik des Bayerischen Landesamts zählten die USA, China und Österreich zu den wichtigsten Exportmärkten. Die EU-Länder mit einem Anteil von 56,6 Prozent waren die wichtigste Zielregion für bayerische Exporte.

Die Parsdorfer Unternehmerin verweist weiterhin auf den Exportpreis Bayern 2019, für den Bewerbungen bis zum 31. Juli möglich sind. Die Auszeichnung für international tätige Betriebe mit bis zu 100 Vollzeitbeschäftigten vergeben die bayerischen IHKs, Handwerkskammern und Bayern International unter Federführung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Die Preisverleihung findet am 20. November in München statt. Mehr Informationen unter www.exportpreis-bayern.de.