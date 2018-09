3. September 2018, 22:09 Uhr Exkursion der Waldbesitzer Windenergie und Wegebau

Die Waldbesitzervereinigung Ebersberg/München-Ost in Zusammenarbeit mit dem Forstrevier Niederseeon bietet eine Rundfahrt zu einem aktuellen Thema an. Am Freitag, 7. September, können alle Interessierten am Nachmittag Hintergründe zum staatlich geförderten Waldwegebau und zum Windrad in Hamberg erfahren. Treffpunkt ist um 13 Uhr im Norden von Deinhofen am Ende der Birkenallee beim Feldkreuz am Waldrand. Von dort geht es noch ein kurzes Stück nach Norden. 2017 wurde dort mit staatlicher finanzieller Unterstützung und unter der Bauleitung von Revierleiterin Kirsten Joas ein forstlicher Privatweg von etwa 700 Metern Länge realisiert. Der Rundweg erleichtert nun, wie die Waldbesitzervereinigung in einer Pressemitteilung unterstreicht, "die Bewirtschaftung der Wälder in diesem extrem schwierigen Gelände ganz erheblich". Joas wird das Bauvorhaben kurz vorstellen. Im Anschluss daran, gegen 14.30 Uhr, steht die Besichtigung des Windrades in Hamberg bei Bruck an. Das Projekt wurde von 16 Beteiligten aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Windrades realisiert und ging Ende 2016 in Betrieb. Vor Ort erfolgt die Führung durch einen der Betreiber des Windrades, er wird aktuelle Informationen zum Betrieb und zur Windkraft allgemein präsentieren. Die Veranstaltung ist kostenlos, das Ende ist gegen 16 Uhr vorgesehen.