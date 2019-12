Die Musikschule veranstaltet erstmals ein Adventskonzert in Kirchseeon: Am Samstag, 14. Dezember, um 15 Uhr versammelt sich im evangelischen Gemeindehaus, Gartenweg 11, rund um die Kirchseeoner Chorkinder eine vielseitige Schar von Instrumentalisten und Sängern. Zusammengetrommelt hat sie die ortsansässige Musikschullehrerin Annett Stärk, die an den Grundschulen als Leiterin der "Singklassen" bekannt ist. Zu hören gibt es zum Beispiel die Clarino-Klappenflitzer, aber auch Akkordeonklänge und ein neues Gitarrenensemble. Der Eintritt ist frei.