3. Juni 2019, 22:04 Uhr Evangelische Kirche in Baldham Orgel und Violine

Am Samstag, 8. Juni, findet in der evangelischen Kirche in Baldham ein Orgelkonzert zu Pfingsten statt. Matthias Gerstner spielt an dem neuen Instrument der Petrikirche Orgelwerke von Lübeck, Böhm Buxtehude und Karg-Elert sowie zusammen mit seiner Tochter Johanna Gerstner an der Geige Kompositionen für Violine und Orgel von Josef Rheinberger. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei.