Traditionelle bodenständige und höfische Volksmusik gibt es am Sonntag, 6. Oktober, beim Musikschulkonzert in der evangelischen Kirche Grafing zu hören. Das Blechbläserensemble Sammelsurium, bestehend aus sehr fortgeschrittenen Schülern, wird festliche und fröhliche Weisen zum Besten geben, ebenso die Grafenberg-Saitenmusik. Dieses Ensemble, angeführt von Lehrerin Theresa Huber, spielt in typischer Besetzung aus Zither, Harfe, Hackbrett, Gitarre und Kontrabass. Außerdem wird der weit über die Grenzen des Landkreises hinaus beliebte Moderator Bert Lindauer wieder das Programm mit herbstlichen Gedanken bereichern und abrunden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zu Gunsten der Mary-help-of-christians-school Palawan (Don-Bosco-Projekt auf den Philippinen) sind aber sehr erwünscht.