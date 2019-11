Unter dem Titel "Verheißung" präsentiert der Münchner Projektchor Vox Nova am Samstag, 23. November, in der evangelischen Kirche Ebersberg geistliche A-cappella-Musik aus Renaissance und Moderne. Neben Motetten bekannter Komponisten wie Bach, Schütz oder Monteverdi präsentiert der Chor unter dem Dirigat von Germán Moreno López auch Werke von Carl Nielsen, Hugo Distler, Ola Gjeilo und anderen modernen Komponisten. Diese spannungsreiche Zusammenstellung ist bereits das zweite Programm, mit dem sich die Vox Nova heuer bei der Konzertreihe "Kammermusik Heilig-Geist-Kirche" präsentiert. Bei sämtlichen vergangenen Auftritten überzeugten die Sängerinnen und Sänger durch Intonationssicherheit, stimmliche Qualität, tadellose Klangbalance und spürbare Freude an der Musik. Insofern verspricht der Titel "Verheißung" sicherlich nicht zu viel. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.