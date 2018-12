13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Europa- und Kommunalwahl Mehr Geld für Markt Schwabens Wahlhelfer

Wer sich in Markt Schwaben als Wahlhelfer engagiert, soll künftig mehr Geld dafür bekommen als bisher. Für die Europawahl am 26. Mai 2019 hat der Markt Schwabener Gemeinderat die Entschädigung für Wahlhelfer von bisher 30 Euro auf 45 Euro erhöht. In den acht Urnenwahllokalen und vier Briefwahllokalen werden am Wahlsonntag insgesamt 96 Helfer benötigt. Ein knappes Jahr später, im März 2020, stehen dann die Kommunalwahlen an, bei denen in Markt Schwaben der Nachfolger von Bürgermeister Georg Hohmann (SPD) gewählt wird, der aus Altersgründen nicht mehr antreten kann. Auch hier hebt der Gemeinderat die Entschädigung an. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 erhielt jeder Wahlhelfer eine Pauschale von 70 Euro, 2020 liegt die Entschädigung nun bei 95 Euro. Umfang und Zeitaufwand bei der Kommunalwahl sind deutlich höher als bei der Europawahl. In den acht Markt Schwabener Urnen- und vier Briefwahllokalen werden bei der Kommunalwahl insgesamt 144 Helfer benötigt. Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass man weitere Wahlhelfer anwerben wolle.