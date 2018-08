19. August 2018, 11:31 Uhr 18000 Euro Schaden Zwei Verletzte bei Frontalcrash auf B12

Auto gerät zwischen Forstinning und Hohenlinden in den Gegenverkehr

Glück im Unglück hatten die Insassen zweier Autos, die am Samstagnachmittag auf der B12 frontal zusammenstießen. Wie die Polizei mitteilt, geriet bei Neupullach zwischen Forstinning und Hohenlinden ein Auto in den Gegenverkehr, offenbar weil dessen Fahrer durch ein Gespräch mit der Beifahrerin abgelenkt war. Bei dem Zusammenstroß wurden der Fahrer des entgegenkommenden Autos und die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt, beide kamen vorsorglich ins Krankenhaus, ebenso das augenscheinlich unverletzte Kind der Beifahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 18 000 Euro. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die B12 zeitweise vollständig gesperrt. Drei Rettungswagen, mehrere Kräfte umliegender Feuwehrstationen sowie eine Streifenbesatzung der PI Poing waren mehr als zwei Stunden im Einsatz.