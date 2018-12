7. Dezember 2018, 22:04 Uhr 2000 Euro Schaden Windschutzscheibe an Auto zerkratzt

Eine unschöne Entdeckung hat eine Frau aus Poing am Donnerstag an ihrem Auto gemacht. Als sie zu ihrem Fahrzeug gehen wollte, musste sie feststellen, dass die Windschutzscheibe zerkratzt wurde. Den entstandene Schaden beziffert die Polizei auf 2000 Euro. Am Abend zuvor hatte die Geschädigte in der Neufarner Straße drei Männer beobachtet, die sich in ihrer Grundstückseinfahrt aufhielten. Die drei Unbekannten liefen dort mit Taschenlampen um das Auto der Anwohnerin. Anschließend stiegen sie in einen Kombi und fuhren davon. Das Kennzeichen und die Marke des Kombis sind bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das bislang unbekannte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Poing unter Telefon (08121) 9917-0 in Verbindung zu setzen.