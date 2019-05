5. Mai 2019, 21:52 Uhr 11000 Euro Schaden Senior rammt mit SUV Glasfassade und flieht

Polizei kann 93-jährigen Unfallfahrer dank Zeugenaussagen ermitteln

Ein Fall von besonders dreister Unfallflucht hat sich am Samstagnachmittag in Vaterstetten ereignet. Dort war ein 93-Jähriger mit seinem SUV zunächst in die Glasfassade der Sparkasse in der Bahnhofstraße gefahren. Die Fassade ging dabei zu Bruch, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11 000 Euro. Ohne den Unfall der Polizei zu melden, verließ der 93-jährige die Unfallstelle. Allerdings blieb der Glasbruch nicht unbemerkt, Zeugen konnten sich das Kennzeichen und das Fahrzeug merken, so dass der 93-Jährige von der Polizei ermittelt und wegen Fahrerflucht angezeigt wurde.