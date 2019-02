20. Februar 2019, 21:37 Uhr 25 000 Euro Schaden Küchenbrand im Mehrfamilienhaus

Ein Sachschaden von 25 000 Euro ist bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Anzing entstanden. Der 57-jährige Wohnungseigentümer hatte laut Polizei nach einer Wohnungsbegehung die Dunstabzugshaube der Küche abmontiert und sie auf den Herd gelegt. Dadurch geriet er vermutlich versehentlich an die Drehknöpfe des Kochfelds und schaltete dieses an. Die Dunstabzugshaube sowie die Holzverkleidung in der Küche fingen Feuer. Bemerkt wurde der Brand durch eine 55-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte durch die alarmierten Feuerwehren aus Anzing, Poing, Markt Schwaben und einer Unterstützungseinheit aus Ebersberg gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand. In der Wohnung wurden die Kücheneinrichtung und die Holzverkleidung beschädigt. Die anderen Räume der Wohnung waren stark verrußt. Gegen den Wohnungseigentümer wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.